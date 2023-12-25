زي النهارده.. أول تجربة ناجحة لتشغيل نظام الويب

تمر علينا اليوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر، ذكري نجاح أول تجربة ناجحة لتشغيل نظام الويب والذي أصبح شبكة ويب عالمية، وجاء ذلك في 25 ديسمبر عام 1990.



• الويب أو الشبكة العنكبوتية العالمية: World Wide Web)‏ أو اختصارًا “www"،وهي نظام يعمل على ترابط المستندات ببعضها البعض أو هو مجموعة من النصوص الفائقة التي تعمل فوق الإنترنت، ويستطيع المستخدم تصفّح هذه المستندات باستخدام متصفح ويب، كما يستطيع التنقل بين هذه الصفحات عبر وصلات النص الفائق. وتحوي هذه المستندات على نص،وصور ووسائط متعددة.

و أنشئت الشبكة عام 1989م،وكان الغرض منها تيسير الاتصال بين المنظمات الأوروبية المجتمعة في سويسرا. والويب نظام للترابط بين النصوص في الشبكة (الانترنت).

والترابط المتداخل(Hyperlinking) بين النصوص في الشبكة(الإنترنت) يسمح بالانتقال فيما بين الصفحات باستعمال متصفح إنترنت،وصفحات الويب من الممكن أن تحتوي على نصوص، وصور، وأصوات، ومرئيات (فيديو)، وصور متحركة، وبرامج تفاعلية، وغير ذلك.

ويقوم بتوفير هذه الصفحات في الشبكة (الإنترنت) مخدم (ويب سرفر). ويقوم هذا المخدم بإرسال الصفحات، ومحتوياتها بناء على الطلب من متصفح الشبكة.

ومن أهم الأدوات فيرجى شبكة الويب هي البواحيث (محركات البحث). إذ أنه بسبب ضخامة الشابكة، هناك حاجة لاستعمال خدمات البحث في الإنترنت لإيجاد المعلومات المطلوبة.

