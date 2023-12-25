الحقيقة العادلة!.. آن لور بونيل لـ«لو ديالوج»: دونباس القشة التى قصمت ظهر أوكرانى.. اعتبرت كييف أن هذه المنطقة الموالية لروسيا منطقة إرهابية وكانت معزولة تمامًا

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 09:29 م

«كبير المراسلين» لقب تستحقه آن لور بونيل، التي تتحدى الصحفيين الباريسيين على عجلات وتلعب لعبة "الأجسام الطائرة OVNI -" منذ أكثر من عشر سنوات؛ فلقد حاربت المتصيدين وأجابت على أسئلة "لو ديالوج" بقلب منفتح وقوة.

تصور الكاميرا الرجل ذا الرداء الأحمر، تسقط قذيفة في مكان قريب، يصرخ، يتقدم الرجل تائهًا مثل الزومبي، يلحقه صوت أنثوي: «تعال يا سيدي!» تعال، الرجل لا يبالي، يندفع نحو التفجيرات. تحاول آن لور، التي تصوره، تحاول أن تثنيه عن التوجه نحو الموت وهنا تقول أن للكاميرا: "الناس يريدون الموت الآن، هل ترى ذلك؟".. الرجل اليائس يعبر عن فزعه "خلال الحرب العالمية الثانية عشت في المخابيء والآن أحفادي أيضًا..."، لا تستطيع حبس دموعها، نظراتها تمسك بك من الشجاعة، وتمد لك يد العون في نفس الوقت، تلك هي القوة، وهذه هي الحكمة. هذه هي آن الملقبة بـ "ألبو"، وهو تقريبًا اسم مشروب طاقة للصحفيين المختبئين في فنادق رثة بعيدة عن مناطق الحرب.. حيث حكت وصورت مقتطفات من نوادر حدثت لمراسلين حقيقيين بداخل هذه الفنادق!

مصنع مكسور

لم نعد نفعل ذلك على الإطلاق، لأنه حتى في قناتي LCI وTF١، كل شيء محمي بشكل زائد، ومجهز بشكل مفرط، وآمن مائة مرة، وفي النهاية، الموضوع مسطح، ومُعاد كثيرا وسبقت رؤيته، وغير مشوق كما يقول الشيف اتشبست.. رؤساء التحرير لديهم نمط يجب اتباعه سواء بالنسبة لمالي أو إسرائيل أو أوكرانيا أو حتى بالنسبة لأعمال الشغب في الضواحي: لا مجال للارتجال، في الواقع، كل شيء مقنن ومكتوب.. وفي الوقت الحاضر، لم يعد هناك أي تسلسل حقيقي، حيث يتعين على المراسلين والمخرجين أن يأخذوك بيدهم، لمرافقتك، من أجل خلق تجربة فريدة للمشاهد، للغربي في منطقة راحته، بعيدًا من القنابل، بعيدًا عن القلب: تجربة أن الناس، الذين كانوا مثلك بالأمس، أصبحوا اليوم في قلب الحرب.. هذا هو عملنا! ولا تعبث بالشبكات لبيع الفطائر "الطبيعية" الخالية من السكر.

وبعد أن غادرت آن لور هذا المجال عدة مرات، وعلى مسؤوليتها الخاصة، عادت لتلقي المزيد من الزيارات على شبكة الإنترنت وأيضا من جانب بعض وسائل الإعلام اليسارية (التي تدافع عن المرأة).. آن لور بونيل صحفية ومخرجة فرنسية متخصصة في التقارير الحربية والأفلام الوثائقية، اشتهرت بشكل خاص بفيلمها لعام ٢٠١٦ عن دونباس وفيلمها الوثائقي لعام ٢٠٢٠ عن ناجورنو كاراباخ.

ما الذي أعطاها شهرة كبيرة؟ الجدل الكبير بعد مداخلتها على قناة سي نيوز، في ١ مارس ٢٠٢٢، حيث نددت بالضربات الأوكرانية على السكان الناطقين بالروسية في دونباس. لقد تجرأت على القيام بعملها من دون إصدار أحكام أو الانحياز إلى أي طرف: فقد أثبتت أن حكومة كييف كانت ترتكب جرائم ضد الإنسانية، لأنه لا بد من إثبات ذلك أيضاً. وكانت هي أيضًا هي التي ذكرت رقم ١٣٠٠٠ حالة وفاة منذ بداية النزاع في عام ٢٠١٤، وهو رقم يتوافق مع العدد الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ٢-٠، نتيجتان بالضربة القاضية للنادي الصغير من اليسار وأتباعه الفاشيين الصغار.. لم يبق لدى آن- أو الملقبة بـ "ألبو"- أي شيء لإثباته ... لديها ميدالياتها وتاريخها إلا أنها منعت من دخول الأراضي من قبل الحكومة الأوكرانية لمدة عشر سنوات لتصوير الجانب الآخر؟ إنها لا تهتم، طالما أن ذلك "يوضح سخافة أولئك الذين لا يريدون السماح لنا بالعمل ودائما ما تنادي بمبدأ "دعهم يفهموا.. سنذهب إلى أوكرانيا وإلى روسيا وإلى غزة وإلى إسرائيل.. مع أحدهما والآخر، لأنه إذا أردنا فقط تغطية جانب واحد، فسيتم تدميره !".. الجانب السلبي الوحيد بالنسبة لنا جميعا هو أن المصنع – الذي أنتج هؤلاء المراسلين العظماء من عيار آن لور – تعرض للقصف، ولم يعد موجودا! فقط "جنود الصحافة الصغار" يصرون على تنفيذ أوامر أولئك الذين يريدون منعنا من العمل.. لقد أصبحت ألبو (ALBO ) سفيرتنا بالقوة والجمال والحكمة والسحر المذهل!

لو ديالوج: لقد ذكرت حدثًا عنيفًا للغاية في أوكرانيا، والذي تجاهلته وسائل الإعلام الفرنسية في عام ٢٠١٤.. ماهو؟

آن لور بونيل: كانت منطقة دونباس هي التي أشعلت شرارة الحرب الأهلية في أوكرانيا واستمرارًا لغزو ٢٤ فبراير ولكن ما الذي حدث في عام ٢٠١٤ في دونباس والذي كان ينبغي أن يحظى بمزيد من الاهتمام؟ لقد كانت لدينا بالفعل توترات قوية بين جزأين من أوكرانيا وهنا، ألخص الأمر بشكل تقريبي للغاية، دون الخوض في التفاصيل، حيث يتم اللعب بين حزب روسيوفيلي ناطق بالروسية، وهو حزب أكثر ميلاً نحو أوروبا، يسمى المؤيد للميدان ولكن حتى قبل بدء القتال، كانت هناك بالفعل توترات كبيرة جدًا في هذه المنطقة، خاصة في أوديسا وفي مايو ٢٠١٤، كان العديد من الموالين لروسيا هدفًا لمعارك دامية للغاية، حيث تم حرقهم أحياء خلال مظاهرة سارت بشكل سيء للغاية: انتهت بمقتل أكثر من ٥٠ شخصًا من الجانب الموالي لروسيا. حتى الآن، نحن في عام ٢٠٢٣. ولم يصدر بعد أي حكم، ولا أي تحقيق في ما حدث في مايو ٢٠١٤. لذلك يمكنك أن ترى أن دونباس كانت بالفعل منطقة، أو أوبلاست، أو منطقة إشكالية حتى قبل بدء الحرب ويجب أن تعلم أن القتال الأول بدأ أيضًا في سلافيانسك.

لوديالوج: فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، لقد أعلنتٍ عن أرقام تم الطعن فيها في البداية ثم تم التحقق من صحتها من قبل الهيئات الرسمية، ولا سيما مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟

ألبو: لقد تسببوا في الكثير من الوفيات. وكان ذلك أيضًا خلال هذه الفترة، في بداية عام ٢٠١٤، حتى اتفاقيات مينسك في عام ٢٠١٥. ديسمبر، يناير، فبراير ٢٠١٥، عندما كان لدينا أكبر عدد من الوفيات في دونباس، قمنا بإحصاء هذا الرقم. وأنت تعلم أنه من الصعب للغاية تحديد عدد القتلى بدقة لأنه خلال الحرب، من الواضح أن الجميع يخفي خسائرهم.. الأرقام الواردة من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تؤكد صحة تحقيقات المنظمات غير الحكومية وتبلغ حوالي ١٤٠٠٠ قتيل من العسكريين والمدنيين من كلا الجانبين. لذا، ما يمكننا قوله في البداية هو أن دونباس كانت منطقة قتال، منطقة حتى قبل بدء القتال، منطقة توترات مع انشقاقات مميتة.

لو ديالوج: ولكن لماذا؟ من المتسبب؟

ألبو: لم ينجح التفاهم الشعبي بين شرق وغرب أوكرانيا وتخللتها أحداث دامية ومظاهرات دامية وهذه كانت نتيجة ثورة الميدان التي لا أنتقدها! لكن إما أن نتحدث عن ذلك ونعطي كل المعلومات أو نلتزم الصمت ثم نختار جانباً... من حق كل الناس أن يقوموا بالثورة؛ لكن هذه الثورة، كما نعرف اليوم، تم التلاعب بها بشكل أو بآخر من قبل الجانبين؛ لذلك لا يزال لدينا صعوبة في قول ذلك؛ لكنها حقيقة تتلاعب بها القوى الموالية لروسيا، والتي تتلاعب بها هي نفسها القوات الموالية لأمريكا ونتيجة لذلك، وجدت أوكرانيا ودونباس على وجه الخصوص نفسيهما وسط توترات يمكن وصفها بالفعل بالتوترات الدولية.

لوديالوج: لقد أشرتَ إلى جزء من السكان الأوكرانيين الذين قطعت الحكومة في كييف عنهم كل شيء؟

ألبو: في الواقع، في أعقاب الصراع في دونباس، صنفت حكومة كييف هذه المنطقة على أنها "إرهابية" ولايتان دونيتسك ولوجانسك، وهما جزء مما يسمى دونباس. وأعقب ذلك قطع المساعدات والمعاشات والتعويضات عن أصحاب المعاشات. وكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية شبه مستحيل. وهكذا تم عزل إقليم دونيتسك ولوغانسك، الذي يعد جزءًا من دونباس، عن بقية أوكرانيا وتم عزله. المنطقة التي كانت موضوعًا – من كلا الجانبين، أكرر – للقصف، وبالتالي من كييف على هذه المنطقة في دونباس ومن ما يسمى بالسكان الموالين لروسيا.

لوديالوج: إذن قامت كييف بإثارة غضب المتحدثين الروس لزيادة الضغط؟

ألبو: بالنسبة لهم، لم يعد هناك أي شعور بالانتماء. لم يعد يتم منح المعاشات التقاعدية.. وهذه المنطقة، كما أقول لك، كانت معزولة عن بقية أوكرانيا وكانت هناك نقاط تفتيش ولم يعد بإمكان السكان المغادرة أو الدخول دون تصريح من حكومة كييف. لذا فقد كانت معزولة تمامًا، لأنها كانت تسمى "منطقة إرهابية" واعتبرت كييف أن هذه المنطقة الموالية لروسيا كانت بالتالي في حالة حرب ضد بقية أوكرانيا. الأمور ليست بهذه البساطة أبدا. ومن الواضح أنه كانت هناك مساعدة روسية في دونباس ولكن كانت هناك أيضًا مساعدات غربية على الجانب الآخر. إذن، نرى أن الأمر معقد للغاية، وهنا يمكننا أن نقول إنه لسوء الحظ، دفعت هذه الدولة، أوكرانيا ودونباس على وجه الخصوص، ثمن الافتقار إلى التحليل الأمني الجاد.

لوديالوج: ربما كان للغرب قراءة خاطئة للأحداث بعد عام ١٩٩١، أليس كذلك؟

ألبو: بعد عام ١٩٩١، لم نكن قادرين، لا المجتمع الدولي، ولا الروس، ولا الأوكرانيون، ولا حلف شمال الأطلسي بشكل عام، على التفكير في نظام للتعايش يمكن أن يرضي جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال. كما نراها في جوانب أخرى. منذ عام ٩١، كانت هناك استفتاءات طالبت بالفعل بالحكم الذاتي لدونباس وشبه جزيرة القرم، لكن الجميع نسيوا ذلك بالفعل. كل هذا لم يتم التفكير فيه والتفكير فيه بشكل كافٍ. وأخيرا بعد سقوط الجدار، بدلا من حل هذه التوترات التي كانت ساخنة للغاية وخطيرة على أمن أوروبا، فقدت مصداقيتها بكل بساطة. ثم هناك عامل آخر يجب ألا ننساه، وهو بكل بساطة حقيقة السياسة الواقعية.

لوديالوج: في السياسة الواقعية، لا توجد أخلاق، بل هناك ببساطة مصالح ويمكننا أن نجد الاستراتيجيات الأمريكية وبريجنسكي مع احتواء روسيا.. ثم يجب علينا تحليلها من حيث العلاقات الدولية فلقد اعتبرت الولايات المتحدة أن أوكرانيا منطقة محورية: إذا انضمت أوكرانيا إلى روسيا فإنها ستصبح عندئذ قوة من المحتمل أن تعرض المصالح الأمريكية للخطر؟

وهكذا، وبالتدريج، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، رأينا تدخلات متنوعة ومختلفة إلى حد ما من جانب الأمريكيين في تمويل بعض المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن التدخل في الانتخابات السياسية، ودعم الثورات في عام ٢٠٠٤، وما إلى ذلك.. كل هذا تمارسه، وأنا أصر، جميع البلدان، جميع الدول، في كل مكان في العالم. وماذا نتج عن ذلك؟ هل هذا التمويل وهذا التوسع للدول الشرقية المنضمة إلى الناتو صحيح أم لا؟ كل ذلك ولّد شعوراً بعدم الأمان لدى الروس الذين كان لديهم انطباع بأنهم محاصرون وليس لديهم إمكانية إقامة علاقات ثقة مع الغرب.

توسع للدول الشرقية المنضمة إلى الناتو ولّد شعورًا بعدم الأمان لدى الروس الذين كان لديهم انطباع بأنهم محاصرون وليست لديهم إمكانية إقامة علاقات ثقة مع الغرب