غدا.. الحرية للإبداع يعرض الفيلم الأمريكي "في الخدمة السرية لجلالتها"

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الفيلم الأمريكي On Her Majesty's Secret Service - "في الخدمة السرية لجلالتها"، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض نادي الإبداع السينمائي، والذي يشرف عليه الناقد محمد كمال مبارك.

الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة عام 1969م، وهو أحد أفلام العميل السري البريطاني "بوند"، الذي قام ببطولته "جورج ليزنبي"، في الظهور الأول والأخير لشخصية بوند على أحد شواطئ البرتغال، ويقوم "بوند" بإنقاذ امرأة جميلة تُدعى "تريسي" من الانتحار، فتشكره وتدعوه لسهرة في أحد الفنادق، ويستيقظ بوند ليجد أنه قد تم اختطافه من مجموعة ملثمين، ليقابل "داركو" زعيم كبرى عصابات أوروبا، ويخبره أن "تريس" هي ابنته وتعاني من مشاكل، ثم يعرض عليه أن يتزوجها مقابل مليون دولار.

الفيلم من بطولة الفنانين: جورج لازينبي، وديانا ريج، وتيللي سافالاس، وجابرييل فيرزيتي، وإلس ستيبات، ولويس ماكسويل، وجورج بيكر، وبيرنارد لي، وبرنارد هورسفول، وديزموند ليولين، ومن تأليف إيان فليمنج، وسيناريو وحوار، وريتشارد مايباوم، وسيمون رافن، وإخراج بيتر آر هانت.



