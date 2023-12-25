ننشر تفاصيل مبادرة مودة للحفاظ على الأسرة المصرية في جامعة دمياط

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، اليوم، الدكتورة رنده رجائي فارس مدير المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصري " موده" وأحمد محمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي محمود المنسق الفني للمشروع بجامعة دمياط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للمشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصري " موده" التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتهدف إلى تزويد الشباب من طلاب الجامعات المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة والحفاظ على كيانها للحد من نسب الطلاق من خلال رفع وعي تلك الفئة.

وانطلقت فعاليات المبادرة بالجامعة يوم السبت بتنفيذ 35 محاضرة تدريبية بكليات التربية والعلوم والآداب والفنون التطبيقية والتربية النوعية والهندسة والتربية الرياضية وذلك لدعم الشباب المقبل علي الزواج من طلاب وطالبات الجامعة بكافة المعلومات التي تمكنهم من بناء كيان أسري سوي والحفاظ عليه.

وأكد الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية تنفيذ مبادرة مودة للشباب من طلاب وطالبات الجامعة وأثرها في بناء واستقرار المجتمع المصري.

وأشار إلى أنه تم تدريب واعتماد عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتنفيذ المحتوى العلمي لبرنامج "مودة" لطلاب الجامعة بالتنسيق الكامل مع عمداء الكليات وإعداد وتجهيز قاعات التدريب والإعلان عن البرنامج وحث الطلاب على المشاركة وتوضيح الفائدة من حضورهم البرنامج التدريبي، كما أكد علي حرص إدارة الجامعة علي توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، أهمية الدور المجتمعي للجامعة وهو ما برز بالفترة الأخيرة بتعاونها المثمر مع العديد من الوزارات لاسيما وزارة التضامن الإجتماعي بتنفيذ المبادرة انطلاقًا من اهتمامها بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومتماسك من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية للطلاب قبل إقبالهم على الزواج وتأهيلهم ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا لتأسيس أسرة سوية.