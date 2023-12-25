تعرف على طرق الكشف وتلقي الخدمة الطبية بمستشفى رأس سدر

أعلنت إدارة مستشفى رأس سدر المركزي، عن ثلاث طرق للكشف وتلقي الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بالمستشفى وهي:

١- منتفع بالتأمين الصحي الشامل.

٢-مشترك بالتأمين الصحي العادي (البطاقة الخضراء).

٣-نقدي غير مغطي تأمينيا.

وأوضحت إدارة المستشفى أن منتفع بالتأمين الصحي الشامل يتم الحضور إلى المستشفى بعد الذهاب إلى المركز، أو الوحدة الصحية المسجل عليها المنتفع، وبعد توقيع الكشف عليه إذا تبين أنه يحتاج إلى تدخل أعلى، يتم حضور المريض إلى المستشفى بجواب الإحالة وصورة البطاقة وصورة كارنيه التأمين الصحي الشامل، ويتلقى الكشف مجانًا.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمشترك بالتأمين الصحي العادي (البطاقة الخضراء) يتم حضور المريض إلى المستشفى بجواب تحويل من التامين الصحي الي المستشفى بالكشف في العيادة ويكون الكشف مجاني .. والمستفدين من التأمين الصحي العادي هم:

١-اي طفل من سن يوم وحتي سن الصف الثالث الثانوي او الدبلوم

٢-اي موظف بالقطاع الحكومي ماعدا ( الكهرباء- البترول - البنوك )

٣-الأرامل والمعاشات

٤- اي اعمال حرة مؤمن عليه (معاه البطاقة الخضراء)

٥-كل العاملين والموظفين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم ومعهم بطاقة التأمين الصحي الخضراء

وأضافت: بينما بالنسبة إلى النقدي (غير منتفع بالتأمين) يحضر المريض الي المستشفى ويقوم بدفع ثمن الخدمة نقدي بالمستشفى كشف العيادات أخصائيين ١٠٠ جنيه واستشاريين ١٥٠ جنيه.