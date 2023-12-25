لخلافات جيرة.. إصابة شاب بإصابات بالغة على يد جاره بإحدى قرى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر فى محافظة الدقهلية من ضبط شاب بعد تعديه بالضرب على جاره بسلاح أبيض وإصابته بإصابات خطيرة بعزبة الوقف التابعة للمركز .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي إلى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول شاب يدعى خالد عطوة عطوة 20 عامًا مقيم بعزبة الوقف التابعة للمركز مصابًا بإشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة وجرح قطعي بطول 15 سم بالظهر من الجانب الأيسر وآخر بالرأس بطول 10 سم ولا يمكن استجوابه.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقيه أكدوا أن مشاداة نشبت بين المجني عليه وجاره ويدعى أحمد م.ع.ال20 عامًا أثناء تقابلهما في الشارع حيث تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وفر هاربًا .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم عقب هروبه واختباؤه في إحدى الأراضي الزراعية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه على إثر خلاف بينه وشقيق المجني عليه وتعديه عليه بالضرب في اليوم السابق للواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.