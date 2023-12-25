ننشر تفاصيل الجلسة ٢٠٣ لاجتماع مجلس جامعة دمياط

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعه الشهري اليوم الإثنين، بجلسته رقم ٢٠٣ برئاسة الدكتور الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة الدكتور أمين عام الجامعة بقاعة الإجتماعات بالجامعة.

وفى مستهل الإجتماع تقدم الدكتور حمدان ربيع المتولي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر 2024ـ2030 ووجه الشكر العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدري وطلاب الجامعة للقيام بدورهم بصورة مشرفة وإبراز دور الجامعة أمام المجتمع الدمياطى في الإستحقاق الإنتخابي.

كما أشاد بدور الجامعة الفعال بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعي في إطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية " مودة ".

تلا ذلك الإشارة إلى افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة UCCD، موجهًا الشكر للدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة السابق لدعمه ملف إنشاء المركز والذى تم استعراض نشاطه أمام المجلس من خلال عرض تقديمي من الدكتور طارق العرباني مدير المركز متضمنًا أهداف المشروع وأنشطته وخدماته.

الجدير بالذكر أن مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية هي نموذج للشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى توفير برامج تدريب لبناء خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل واحتياجاته المتغيرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من دراسات سوق العمل على المستوى المحلي والقومي.

ثم انتقل الى مناقشة موضوعات المجلس منها الموافقة على منح عدد (3) أستاذ مساعد، وتعيين عدد (5) بدرجة مدرس، ومنح عدد (12) درجة دكتوراه، ومنح عدد (5) درجة الماجستير.