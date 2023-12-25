أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كشفت تزييف مؤسسات المجتمع الدولى

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تضليل الغرب ومنح وصول الحقيقة للرأي العام في الدول الغربية، ولكن بفضل الإعلام العربي والسوشيال ميديا تم نقل الحقيقة بالكامل للخارج، ونتيجة هذه الجهود أصبح هناك غضب شعبي كبير، مما يحدث في قطاع غزة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن عدم وجود قرار حازم من قبل حكومات الغرب عما يحدث في فلسطين سببه الأساسي توافق مصالحهم السياسية والاستراتيجية مع الاحتلال.

وأضاف أن هذه الحرب كشفت تزييف مؤسسات المجتمع الدولي بصورة كبيرة، حيث إن ما يحدث في فلسطين على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم خير دليل على أن جميع شعارات منظمات حقوق الإنسان العالمية ليست صادقة على الإطلاق.