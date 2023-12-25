السوبر المصري.. "الشناوي" يخرج مصابًا أمام سيراميكا ومصطفى شوبير بديلًا

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا المقامة حاليا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وخرج الشناوي من ملعب محمد بن زايد متأثرا بالاصابة ودخل بدلا منه مصطفى شوبير في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري واحمد بيكهام ورجب نبيل وأحمد هاني.

خط الوسط: أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم ومحمد عادل ومحمد عنتر ومحمود زلاكة

الهجوم: أحمد ياسر ريان.