جهاز مدينة ٦ أكتوبر يحذر من حالات البناء المخالف لشروط التراخيص

تابع المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء المتمثلة في زيادة النسبة البنائية بالمخالفة لشروط التراخيص في مختلف قطاعات المدينة على مدار الأسبوع الماضي؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بإزالة أي مخالفة في مهدها ومنع انتشار الظواهر العشوائية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.

وقال "النجار" إنه تم شن عدة حملات مكثفة من قبل إدارتي الإشغالات ورئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطتي التعمير وأمن الجهاز والنظافة استهدفت القطاع الشمالي، الشرقي والجنوبي.

أضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بالجمالون بمنطقة الخدمات أمام ١٦٤ تعاونيات وكذا إزالة روف مخالف بالقطعة رقم ١٦ منطقة ١٨ بالعمرانية الثانية، فضلا عن إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح( أعمدة) بالقطعة رقم ٢٥ منطقة ١٩ العمرانية الثانية.

أشار إلى أنه تم إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بالمجاورة التاسعة وكذلك قطعة رقم ٧ بالمجاورة الثانية عشر بحي غرب سوميد فضلا عن التحفظ على تروسيكل للنباشين بشارع النباتات بالحي ذاته.

تابع قائلا: "أنه تم إيقاف أعمال لزيادة النسبه البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحى الثاني بالمجاورة الثامنة، قطعة رقم ١٢٦ بالحي الرابع المجاورة الأولى القطعة رقم ٨٨١ بالحي الرابع المجاورة الرابعة، القطعة رقم ١٩٦ بالحي الأول بالمجاورة الثانية وإزالة فورية لأعمال أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم ٢٨/ ٦ بالحي الثاني مجاورة ٦ والقطعة رقم ١٠ وإزالة المباني المخالفة بالعمارة رقم ٢٢ بكمبوند جراند سيتي جنوب الأحياء وإيقاف أعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحي الثاني مجاورة ٨، الحي الخامس عقد أول مجاورة ٣ شارع ٤١ و٥٧٠ كما أنه جارٍ إزالة روف مخالف بأبراج الأمريكية بمنطقة الحصري.

استكمل "النجار" أنه تم عمل إزالة فورية لأعمال زيادة لبناء غرفة شاليه بالقطعة رقم ١٠٩ بيت العيلة جنوب الأحياء، كما تم إزالة إعلانات مخالفة بمحور ٢٦ يوليو ووصلة دهشور الجنوبية.



طالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإلتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وحذر رئيس جهاز ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة؛ لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم (15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link

أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

‏https://www.facebook.com/profile.php?id=61551762287188&mibextid=9R9pXO

الجدير بالذكر، أن حملات إزالة مخالفات البناء تمت تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية بالتنسيق مع نواب ومعاونى رئيس الجهاز للقطاعات وشرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد، ورجال أمن الجهاز بقيادة العميد أحمد فوزي، حازم محمد مدير امن الجهاز ومديرى الاشغالات والاحياء والنظافه.