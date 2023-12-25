تاج مصر للتنمية العقارية تنتهي من 90% إنشاءات ديجويا 1,2,3 وإزدان مول بالعاصمة الإدارية الجديدة

نجحت شركة تاج مصر للتنمية العقارية من 90% إنشاءات ديجويا 1,2,3 وإزدان مول بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال النائب فؤاد أباظة، الرئيس الشرفي لشركة تاج مصر للتنمية العقارية، ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الشركة اهتمت منذ اليوم الأول بالبدء في العمل والتركيز على إنجاز المشروعات قبل الوقت المحدد.

وأضاف أن الشركة اهتمت بكل تفاصيل المشروعات بداية من اختيار الموقع والتصميمات الهندسية مرورا بالمرافق والخدمات ووصولا إلى التشطيبات واللاندسكيب.

وأضاف أن تاج مصر استطاعت أن تكسب ثقة العملاء بالتزامها بإنجاز مشروعاتها بأعلى جودة وفي وقت قياسي، رغم الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم الذي أثر بصورة كبيرة على معدلات تنفيذ المشروعات لدى عدد من المطورين، إلا أن الملاءة المالية لتاج مصر وتسريع وتيرة التنفيذ ساعدتها على تجاوز تلك الأزمات.

وأشار النائب فؤاد أباظة، إلى أن اهتمام الدولة بتذليل العقبات التي تواجه المطورين كان له دور كبير في نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واجتذابه لعدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب، مشددا على ضرورة التزام الشركات بتنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة ووفق الاشتراطات التي أقرتها شركة العاصمة لخروج مشروع العاصمة الإدارية بالشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة.

وقال إن الشركة لم تفكر في تقديم مشروع عقاري تقليدي بل اهتمت بالجانب الخدمي كذلك، ليس فقط في توفير الخدمات الأساسية والترفيهية بل والاهتمام بالتعليم، وذلك من خلال مدرسة الفؤاد الدولية والتي تم بنائها وفق أعلى المعايير العالمية بالتوافق مع أنظمة التعليم الحديثة لتوفر لسكان العاصمة الإدارية صرحا تعليميًا مميزا.

مدرسة الفؤاد، تقع على مساحة 45.000 متر، أمام البوابة الرئيسية للقرية الأوليمبية، وهي ملك الفؤاد للأبنية التعليمية، وبطاقة استيعابية 2.500 طالب، ومن المقرر أن تبدأ في استقبال الطلاب في العام الدراسي 2024.



ومن جانبه قال مصطفى خليل، العضو المنتدب لشركة تاج مصر للتنمية العقارية إن الشركة نجحت في الوصول لأعلى معدلات تنفيذ في المشروعات، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في تسويق المشروعات الأربعة والانتهاء من مبيعاتها بالكامل.

وأضاف أنه جاري تسليم 1000 وحدة للعملاء بمشروعات ديجويا 1,2,3 من إجمالي 2800 وحدة، لافتا إلى أنه من المقرر تسليم مشروعات ديجويا 1,2,3 وإزدان مول بالكامل في العام 2024.



لفتت إلى أن الشركة نجحت في تسويق 80% من مشروع تاج تاور بمنطقة الأعمال المركزية وتنفيذ نحو 18 من الإنشاءات.

أضاف خليل أن الشركة تستهدف ضخ 5 مليار جنيه في إنشاءات واستكمال المشروعات في العام 2024، كما تستهدف تحقيق 16 مليار جنيه مبيعات، فيما حققت الشركة 14 مليار جنيه مبيعات من مشروعات العاصمة وزايد خلال العام 2023.

تمتلك شركة تاج مصر ٣ مشاريع سكنية على مساحة ٦٧ فدان بإجمالي ٩٣ عمارة تضم ٢٨٣٧ وحدة سكنية.

وتمتلك أيضا عدة مولات تجارية وإدارية استريب مول وتاج تاور وازادن مول بإجمالي ٦٠ ألف متر

وتضم أكتر من ٢١١١ وحدة تجارية، وإدارية وعيادات طبية في عدة مناطق مختلفة مثل منطقة الداون تاون ومنطقة الأعمال المركزية (CBD)، و R7 و R8.



ويقع ezdan mall بحي السياحة والترفيه أمام فندق الماسة ومحطة المونوريل بأكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية.

المول تجاري بالكامل ويقام على مساحة ١٠.٤٥٠ متر ويضم دور ارضي و ٥ أدوار متكررة، ويضم ١٦٠ محل تجاري بمساحات تتراوح بين ٣٠ : ١٤٠ متر.



ويقع كمبوند ديجويا " 1 DEJOYA" بالـ R8 بالعاصمة الإدارية على مساحة ٢٣ فدان، باستثمارات تقدر بنحو ٢ مليار جنيه.

ويضم كمبوند DEJOYA 1 ٣٢ عمارة سكنية، ومول تجاري على مساحة ١٥.٠٠٠ متر.



كمبوند DEJOYA2، على مساحة ١٠.٧١ فدان، في الحي السكني الثامن R8، كمبوند دي جويا 2 العاصمة الادارية يتمتع بموقعه الجغرافي المتميز الذي يقترب من المناطق الحيوية والخدمية بالإضافة الي ان التصميمات داخله قائمة على الحداثة والعصرية.



كمبوند DEJOYA3، على مساحة ٣٣ فدان في الـ R7، في موقع متميز بجوار الحي الدبلوماسي، ويبعد دقائق عن مطار العاصمة الإدارية الدولي، ويضم ٤٦ عمارة سكنية.

مشروع تاج تاور، وهو مركز تجاري عالمي على أحدث طراز مطل على البرج الأيقوني، وعلى محور بن زايد الرئيسي، ويقع تاج تاور في منطقة الأعمال المركزية، ومكون من ٤٧ دور، على مساحة 8058 متر مربع.

كما تنفذ مشروع ديجويا زايد، بمدينة الشيخ زايد على مساحة 144 فدان، ويضم فيلات ووحدات بإجمالي مبيعات مستهدفة 32 مليار جنيه، ويضم المشروع مولين تجاريين ونوادي اجتماعية ومناطق خدمية وترفيهية.

ولفت مصطفى خليل إلى خطة الشركة للتوسع في مشروعات جديدة بالتجمع الخامس خلال العام المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته مشروعات تاج مصر في شرق وغرب القاهرة.

وتوقع خليل أن ترتفع أسعار مواد البناء بنحو 20% خلال النصف الأول من العام المقبل مما سيؤثر بدوره على أسعار العقارات، مؤكدا أن التركيز على سرعة تنفيذ المشروعات يعد هو أفضل الحلول لتفادي شركات التطوير تقلبات الأسعار وتخطي الفجوة التي تحدث بين تسعير الوحدات وأسعار التنفيذ.

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