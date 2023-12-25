تعاون بين جامعة السويس وهيئة الرعاية الصحية

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، الدكتور إسلام الفقي مدير فرع هيئة الاعتماد والجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، بحضور دكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح "رئيس الجامعة" بأنه انطلاقًا من التطور الملموس وما تقدمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، والتحسين المستمر لها من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة معتمدة دوليًا، ودعم تطبيقها واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها بما يحقق التميز والاستدامة؛ من هذا المنطلق جاءت فكرة عمل بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة يتم توقيعه في أقرب وقت؛ لتحقيق أقصى استفادة للطرفين.

وأوضح "حنيجل" أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة أوجه التعاون بين الجامعة والهيئة في مختلف المجالات حيث أوضح أن "مدير فرع هيئة الاعتماد والجودة" قد أعرب عن استعداده للتعاون الكامل مع الجامعة فيما يتعلق بالمساعدة في اعتماد العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي بالمستشفي الجامعي الجديد بمجرد بدأ العمل فيها، وذلك نظرا لأهمية عملية الاعتماد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة السويس.

وأضاف "رئيس الجامعة" أن المستشفى الجامعي تُعد إضافة لمنظومة التأمين الصحي لما تملكه من خبرات وكوادر متمثلة في أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

كما أشار "رئيس الجامعة" إلى أنه قد تم مناقشة سبل التعاون في مجال الدراسات العليا بين الجانبين حيث تم الاتفاق علي إنشاء برامج جديدة للدراسات العليا بكلية الطب مثل برنامج دبلوم جودة المنشآت الصحية لما له من أهمية قصوى مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس.

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