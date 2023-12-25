جامعة الزقازيق تتقدم 50 مركزًا عالميًا في التصنيف التركي للجامعات (URAP)

أظهر تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركى للجامعات لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ تحقيق جامعة الزقازيق تقدمًا متميزًا محليًا وعالميًا بهذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل ٣٠٠٠ جامعة على مستوى العالم، جاءت الجامعة في المركز ٥٢٨ عالميًا، وفي المركز الخامس محليًا ضمن ٣٣ جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف هذا العام.

وأعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت انجازًا جديدًا في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركي للجامعات لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث حصلت على المركز ٥٢٨ عالميًا ضمن ٣٠٠٠ جامعة على مستوى العالم متقدمةً ٥٠ مركزًا عن العام الماضي، حيث كانت الجامعة في المركز ٥٧٨ عالميًا، وجاءت في المركز الخامس محليًا ضمن ٣٣ جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

كما أشاد الدرندلى بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتصنيفات العالمية والعربية للجامعات، ومؤكدًا على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدًا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتصنيفات العالمية للجامعات، مؤكدًا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدًا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مؤكدًا أيضًا على أهمية المشاركة ومتابعة التقدم بهذه التصنيفات لأنها تعطى الجامعة مكانتها الدولية والإقليمية المتميزة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركي يركز على الجودة الأكاديمية في محاولة لتصنيف المؤسسات حسب أدائها الأكاديمي، كما يهدف التصنيف إلى مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة ونقاط القوة والضعف فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي المحددة على غرار أنظمة التصنيف الأخرى.

وأوضح الببلاوي أن الجامعة مستمرة في سعيها للتطوير المستمر للمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

وأكد أنها تعطي أهمية كبيرة للبحث العلمي ودوره الحيوي في تقدم المجتمعات الحديثة فالبحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية للتقدم والتطور.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى إلى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة والاشتراك في التصنفيات العالمية والعربية المختلفة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالميًا، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأوضحت مستشار رئيس الجامعة إلى أن تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركي يعتمد على ٦ مؤشرات للأداء الأكاديمي وهى معدل الأبحاث المنشورة، إجمالي عدد الاستشهادات، وإجمالي عدد الأبحاث المنشورة، ومعدل التأثير الإجمالي للأبحاث المنشورة، ومعدل التأثير الإجمالي للاستشهادات، والتعاون الدولي، مؤكدةً أن الجامعة تقدمت ٥٠ مركزًا عن العام الماضي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف الجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضًا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.

كما أشار إلى أن تقدم الجامعة في مؤشرات الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركي، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الذي تقدمه الجامعة وتحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة.