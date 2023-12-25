بعد الخروج من السوبر المصري.. بيراميدز يستقر على إقالة باتشيكو

استقر إدارة نادي بيراميدز، على توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14- 13، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المُقامة حاليًا في الإمارات.

وكشف مصدر بـ"البوابة نيوز" أن إدارة النادي برئاسة ممدوح عيد في حالة غضب شديد، وتم الاستقرار داخل إدارة النادي على إقالة باتشيكو، في ظل الخروج من كأس السوبر وتأزم موقف الفريق في دوري ابطال افريقيا بعد الهزيمة من صن داونز في الجولة الماضية على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المنتظر ان يعلن ىبيراميدز إقالة باتشيكو خلال الساعات المقبلة، أو على أقصى تقدير السماح للمدرب بقيادة مباراة الثالث والرابع، وإقالته بعد العودة للقاهرة.