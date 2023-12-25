فريق سيدات طائرة الزمالك يهزم سموحة في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على سموحة بنتيجة 3-1 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثانية عشرة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة دوري الطائرة.

وشهدت المباراه حضور نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى رئيس جهاز قطاع كرة الطائرة بالنادي وذلك لدعم ومؤازرة لاعبات الفارس الأبيض في المباراة.

ويتواجد فريق سيدات الطائرة الزمالك في المجموعة الثانية بجانب أندية: سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات الطائرة فريق الطيران، يوم الجمعة المقبل على صالة اتحاد الشرطة، بالجولة الثالثة عشرة للمجموعة.

ويقود الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك كل من: حسام شكري مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا عامًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، وهبة حسنين مديرة إدارية، وسمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططًا للأحمال.