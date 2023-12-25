تحت رعاية رئيس الجمهورية ووزير العدل.. تكريم مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية

شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة الكريمة من المستشار عمر مروان وزير العدل.

جاء ذلك بتشريف أصحاب الرِفعَة القضاة والمستشارين الأجلاء رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

هذا وقد صاحبه خلال فعّاليات الاحتفالية وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

هذا وقد شَمَلَ التكريم كلًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولًا: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية:

المستشارة رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ). المستشار/ أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.

المستشار أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم المستشار عمر مروان - وزير العدل: المستشار باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام.

المستشار إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).

المستشارة هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.

المستشارة نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام.

المستشار أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب).

المستشارة مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ).

المستشارة ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.

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