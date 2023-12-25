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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وقطر تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني

وزير الداخلية السعودي
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
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بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الاثنين في الرياض، مع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وأكد الأمير عبد العزيز أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني يأتي تأكيدا على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وعقب الجلسة، شهد الأمير عبد العزيز بن سعود والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين (سلوى السعودي - أبو سمرة القطري).

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