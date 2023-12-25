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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة 

وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي :

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو 

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، أحمد النادرى، سيرجى اكا 

خط الهجوم: جريندو،  أسامة فيصل. 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي :

أحمد صبحى، محمد فتحي، محمود قاعود،  إبراهيم حسن، ، أحمد سعيد، عمادفتحى، أميرمدحت ،معاذ الحناوي، عاصم صلاح.

طارق مصطفى بلدية المحلة البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز