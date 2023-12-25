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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في المجال القضائي

السعودية وكوريا الجنوبية
السعودية وكوريا الجنوبية
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بحثت السعودية وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الاثنين في الرياض، بالمدعي العام لكوريا الجنوبية "لي وان سيوك"، والوفد المرافق له، حيث ثمن الشيخ سعود زيارة الوفد الكوري التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأطلع المدعي العام الكوري على عرض مرئي يظهر مدى الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي بالمملكة، والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

السعودية كوريا الجنوبية