إنبي يفوز على الجونة بهدفين في عقر داره

حسم فريق إنبي نتيجةً مباراته أمام مضيفه الجونة بالفوز بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الفريق البترولي اللاعب محمد حمدي فى الدقيقة 8 من عمر المباراة، وأحمد نادر فى الدقيقة 85، بينما أحرز هدف الجونة اللاعب احمد بلحاج فى الدقيقة 76.

وجاء تشكيل الجونة الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد حسام - عبدالله هاشم - أحمد عبدالرسول - إيمانويل لاكي

الوسط: أحمد محمود- أحمد شوشة - أشرف مجدي - أحمد بلحاج

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا - جبريل شيكودي.

واستضاف فريق الجونة نظيره إنبي، على استاد خالد بشارة في افتتاح الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت مباراة الجونة وإنبي في تمام الساعة الرابعة عصر، في افتتاح الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الجونة عند النقطة 13 جمعها من 9 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وسجلا لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بينما رفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز في 5 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة وسجل 13 هدفًا، واستقبل 12 هدفا.