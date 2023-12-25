لاعب فيوتشر: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

عبر محمد محمود لاعب فريق فيوتشر عن فرحته الكبيرة بتأهل فريقه لنهائي السوبر المصري وذلك بعد الفوز على فريق بيراميدز في مباراة نصف النهائي .

وقال محمود في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، قاتلنا خلال اللقاء لحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، والتأهل تحقق وسنغلق الصفحة ونركز في المباراة النهائية .

وأضاف، أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري وأن يحقق الفوز على سيراميكا في نصف النهائي الآخر مساء اليوم.

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

وفاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم الإثنين .