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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعب فيوتشر: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

محمد محمود لاعب فيوتشر
محمد محمود لاعب فيوتشر
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عبر محمد محمود لاعب فريق فيوتشر عن فرحته الكبيرة بتأهل فريقه لنهائي السوبر المصري وذلك بعد الفوز على فريق بيراميدز في مباراة نصف النهائي .

وقال محمود في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، قاتلنا خلال اللقاء لحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، والتأهل تحقق وسنغلق الصفحة ونركز في المباراة النهائية .

وأضاف، أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري وأن يحقق الفوز على سيراميكا في نصف النهائي الآخر مساء اليوم.

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

وفاز فيوتشر على بيراميدز  بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم الإثنين .

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