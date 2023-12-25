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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الغربية يسلم مديري مدارس الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية شهادات اجتياز الدورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، بمديري مدارس المبادرة الرئاسية والذين تسلموا أعمالهم خلال الفترة الماضية، حيث قام بمناقشتهم في سير العمل بالمدارس، وضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وخلال اللقاء قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة التي تم اجتيازها في الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة، مؤكدا حرص تعليم الغربية على تهيئة المناخ المناسب والدعم الكامل لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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IMG-20231225-WA0096
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