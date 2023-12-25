أوكرانيا تتلقى 1.34 مليار دولار في إطار مشروع للبنك الدولي

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية تلقى 1.34 مليار دولار أمريكي كتمويل إضافي سادس في إطار مشروع البنك الدولي للإنفاق العام لدعم القدرات الإدارية.

وذكرت الوزارة - في بيان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "التمويل يتكون من قرض من البنك الدولي بقيمة 1.086 مليار دولار أمريكي جاء من خلال الصندوق الاستئماني لتعزيز الائتمان المطلوب لأوكرانيا بضمان حكومة اليابان".

ويتضمن التمويل الإضافي السادس أيضًا عنصر المنحة: 190 مليون دولار أمريكي من النرويج من خلال الصندوق الاستئماني للإغاثة والإنعاش والإعمار والإصلاح في أوكرانيا، و50 مليون دولار أمريكي من حكومة الولايات المتحدة، و20 مليون دولار أمريكي من الحكومة السويسرية.

وسيتم استخدام الأموال للتعويض جزئيا عن النفقات غير الآمنية وغير الدفاعية للميزانية الأوكرانية، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي خدمة الطوارئ الحكومية.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو " إن المساعدة المالية الدولية تمثل مساهمة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي لأوكرانيا وتسمح لنا بتوفير النفقات الاجتماعية ذات الأولوية خلال الحرب".

وأضاف مارشينكو "منذ بداية الحرب أظهرت حكومات اليابان والولايات المتحدة والنرويج وسويسرا دعمها وتضامنها الثابت لأوكرانيا"