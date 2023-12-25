لاعبو فيوتشر يحتفلون بجنش بعد التأهل لنهائي السوبر المصري

احتفل لاعبو فريق فيوتشر، بالحارس محمود جنش، بعد تألقه في مباراة بيراميدز مساء اليوم بنصف نهائي كأس السوبر، وقيادته الفريق للتأهل لنهائي البطولة بعد أن تصدى لأكثر من ركلة جزاء خلال ركلات الترجيح بين الفريقين .

وحمل لاعبو فيوتشر اللاعب على الأعناق بعد التأهل لنهائي البطولة في انتظار الطرف الثاني الذى سيواجه فيوتشر من بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا .

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد

وفاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم الإثنين .