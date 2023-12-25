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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. فيوتشر يهزم بيراميدز بركلات الترجيح ويتأهل للنهائي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تأهل فريق فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، في مباراة نصف نهائي البطولة الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشهدت ركلات الترجيح قمة الإثارة والندية حيث لعب كل فريق 17 ضربات جزاء حسمها فيوتشر في النهاية ليصعد للنهائي. 

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وأعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام،، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن.

نادي بيراميدز بطولة كأس السوبر المصري جايمي باتشيكو ملعب محمد بن زايد