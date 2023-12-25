محمد فايز فرحات: إسرائيل لم تحقق أي هدف عسكري في غزة ونتنياهو في مأزق

قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن إسرائيل مصممة في المضي قدما في استخدام العنف والقوة العسكرية بشكل مفرض وبشكل يخالف القانون الدولي رغم التحذيرات الدولية وحتى الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب هذا العنف المفرط أن جيش الاحتلال لم يكن لديه أهداف محددة لدى دخوله إلى غزة، والسبب الثاني هو المأزق السياسي لدى نتنياهو، لأن انتهاء الحرب يعني بداية لحظة الحساب لنتنياهو.

وأوضح أن الرأي العام بدأ يدرك أن استخدام العنف في غزة راجع لرغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب، وبدأت تظهر بوادر خلاف بين المكون السياسي والمكون العسكري في الحكومة الإسرائيلية، وظهرت الانتقادات المتبادلة على مواقع التواصل.

ولفت إلى أن مصر حذرت من اليوم الأول للأزمة من احتمالات اتساع رقعة الصراع، لأن طول أمد الصراع يدفع الكثير من الأطراف لإعادة تفكير في الأزمة، فانهارت قواعد الاشتباك على الحدود اللبنانية، وتدخلت فصائل العراق واليمن، وهذه أطراف دون الدولة، ليست دول، وبالتالي لها حسابات مختلفة لا يمكن توقعها.