السجن 3 سنوات للمتهم بخطف واغتصاب فتاة فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة، برئاسة المستشار حسن دياب، بمعاقبة كل من "سيد رمضان سيد 25 سنة عامل لاتهامه باستدراج فتاة وخطفها عن طريق القوة والتهديد، إلى إحدى الوحدات السكنية وقاما بخداعها واغتصابها، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وإلزامه بالمصروفات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا وأشرف عبد الغفور محمد ووكيل نيابه احمد عبد الناصر، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم سيد رمضان سيد، والمقيم بدائرة قسم شرطة الشواشنة خطف المجني عليها " ناديه. ع. ش 18 سنة" باستعمال القوة والتهديد، وقام باستدراجاها إلى وحدة سكنيه تخضع لسيطرته المادية، باعدًا إياها عن أعين ذويها تمهيدًا للنيل من جسدها.

واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بالقوة، إذ وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وتهديدها شفاهة وكان تهديده مصحوبًا بأمر حملها علي تقديم منفعة جنسية لهما حتى سخرها له إشباعًا لشهواته وما أن انفرد بها بمسكنه حتى جردها من ملابسها مداعبًا مواطن عفتها فنال مقصده وارتضت شهواته.