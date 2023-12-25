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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس المركز الأوكراني للحوار: أوكرانيا تعتزم تجنيد مواطنين في الجيش أعمارهم بين 25 و60 عاما

المركز الأوكراني
المركز الأوكراني للحوار
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قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا تراهن الآن على وجود حلول مقنعة لا تتعارض مع وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية، وكانت تأمل ولا زالت في وجود مساعدات تأهلها لتحرير أراضيها بشكل كامل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية داليا نجاتي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم المضاد في الربيع الماضي كشف عدم مقدرة أوكرانيا على تنفيذ الهجوم في الحرب، وأنها مؤهلة للدفاع أكثر منها للهجوم.

وذكر أن الواقع الآن مؤلم، والجبهات لم تتوقف عن القتال طوال الفترة الماضية، وفي بعض الجبهات مثل خيرسون يسقط يوميا عشرات أو مئات الضحايا.


ولفت إلى أوكرانيا تعتزم تجنيد مواطنين في الجيش أعمارهم من 25 وحى 60 عاما، وإن الطرفين إذا لم يجدا تقدما في تحقيق أهدافهما سيلجآن إلى التفاوض.


 

المركز الأوكراني للحوار الأرض الأوكرانية القاهرة الاخبارية