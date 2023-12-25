وزيرة الثقافة تكتب مقالا افتتاحيا بمجلة "الثقافة الجديدة" بمناسبة صدور العدد 400

خصصت مجلة "الثقافة الجديدة" عددها الصادر في يناير 2024 للاحتفال بمسيرة المجلة عبر الـ 400 عدد، منذ صدورها في أبريل 1970، برئاسة مجلس إدارة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة.

وبهذه المناسبة اختصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، المجلة بمقال افتتاحي بعنوان: "تحية واجبة لكتيبة الثقافة الجديدة عبر تاريخها".

وجاء نص المقال كالتالي: "بلا شك أن مجلة "الثقافة الجديدة" أثبتت عبر تاريخها الطويل، وصمودها في وجه التوقفات المتكررة التى حدثت لها، لتعود بعد كل توقف.. قوية، لتستمر لما يزيد على نصف قرن من الزمان –بتوقفات محدودة– لتصدر في موعدها؛ الأول من كل شهر، لتثبت أن الواقع الثقافي يحتاج إليها، وأن جمهورها العريض في مختلف أنحاء المحروسة وأيضًا خارجها، لا يتنازل عنها، وفي ذات الوقت يعكس هذا الانتظام وعي القائمين عليها، بأهمية الدور الذي تقوم به، باعتبارها أداة من أدوات وعينا الوطني بأهمية الثقافة في حياتنا".

وأضافت: "إن الكتابة عن هذه المجلة العريقة، يتجاوز بالتأكيد "حديث الشكر والامتنان" إلى الحديث بإيجاز عن رؤيتنا الثقافية، التي ترتكز على عدة محاور، ترتبط بلا شك بإستراتيجية مصر 2030، فهذه المجلة بما تنشره من مواد تحث على القيم الأساسية ليس فقط لجوهر الإبداع؛ بل لمفهوم الحياة ذاتها، فهي بصدق عاكسة لنبض المثقف المصري والعربي، بما يحمله هذا المثقف من رؤى وانحياز كامل لبناء وطنه والمساهمة في ذلك بما يملك من شرف الكلمة".

واختتمت بقولها: "مرة أخرى أتوجه بالتحية لكل من قدم لنا هذه الوجبة الدسمة من الثقافة الرفيعة والمتجددة، عبر عمر "الثقافة الجديدة"، وأتوجه أيضًا بتحية لهيئة تحريرها الحالية برئاسة الكاتب الصحفي "طارق الطاهر".

مجلة "الثقافة الجديدة" تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ونائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.