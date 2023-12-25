تضامن الدقهلية تكرم الرائدات الاجتماعيات لمشاركتهن في حملات برنامج "وعي" بمدينة المنزلة

كرم الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، اليوم الإثنين، الرائدات بإدارات المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل ومنية النصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور مدير ادارة شئون المرأة وذلك تقديرا واعزازا لما قدموه خلال حملات وبرامج الوزارة خلال الفترة الماضية كالتربية الأسرية الايجابية والتثقيف الانتخابي ومناهضة العنف ضد المرأه والنظافة صحة وسلامة.

كما حضر الاحتفالية أيضا مديري الادارات الاجتماع المعنية وعدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي الجمعيات الأهلية بمراكز شمال الدقهلية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أن التدريبات جاءت في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق بين برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة لشؤون المرأة لتدريب الرائدات الاجتماعيات للارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.

وأشار إلى أن التدريب للرائدات في محافظة الدقهلية جاء لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية ورسائل ومنهج وعي للتنمية المجتمعية وإكسابهم مهارات الاتصال والمشورة والمهارات الإدارية من أجل القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة وفعالية.

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