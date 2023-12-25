بالتعاون مع «فيزا».. «QNB الأهلي» يستضيف نسخة الكأس الأصلية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

انطلاقا من دوره الرائد في دعم وتشجيع القطاع الرياضي، وبالتعاون مع شركة فيزا الرائدة في حلول المدفوعات الإلكترونية، استقبل QNB الأهلي بمقره الرئيسي مجسم الكأس الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكاف توتال إنيرجيز كوتيفوار 2023، التي تنطلق في يناير القادم.

وحرص QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على دعوة عملائه لإتاحة تجربة فريدة وحصرية، كما شهد هذا الحدث إقبالا كبيرا من موظفي البنك، حيث حرص الموظفين على التقاط الصور التذكارية مع الكأس، تأكيدا على الدعم الرياضي الذي يقوم به البنك في نطاق المسؤولية المجتمعية.

كما يعتبر هذا الحدث جزء من التعاون المستمر مع شركة فيزا العالمية والتي تعد أحد الشركاء الأساسيين للبنك في مجالات عديدة حيث نتج عن هذه الشراكة تنظيم العديد من المناسبات الكروية والأحداث الرياضية الهامة التي يحرص البنك على المشاركة فيها.

وتعقيبا على هذا الحدث، أكد محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي، حِرص البنك على مشاركة عملائه و موظفيه مثل هذه الأحداث والأجواء الرياضية الهامة، بالتعاون مع فيزا التي يحقق البنك معها نجاحات على مختلف الأصعدة والقطاعات، فبجانب الدور الرياضي والتوعوي والثقافي، فقد نجح البنك في تقديم مستوى متميز من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لأكثر من 1.7 مليون عميل تعزيزا للتحول الرقمي.

وأضافت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر، " تستفيد Visa من شراكاتها العالمية لنقدم لشركائنا وعملائنا تجارب لا تُنسى. نحن ملتزمون بخلق فرص فريدة وقيمة لكل من نعمل معهم، مما يجعل كل تفاعل لا يُنسى. شراكاتنا لا تتعلق فقط بالأعمال التجارية، بل تتعلق بخلق علاقات وتجارب دائمة."