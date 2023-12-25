فرق تصنع الفارق في الدوريات الخمس الكبرى.. هل تكرر الأحصنة السوداء في دوريات القارة العجوز معجزة ثعالب «ليستر»؟

أطل موسم 2023-2024، بوجوه جديدة على الساحة العالمية يتصدرون المشهد فى الدوريات الخمس الكبرى، فى ظل صناعة فرق جديدة للفارق فى دوريات القارة الأوروبية، لتخطف الأنظار من الكبار وتعيد للأذهان إعجاز ليستر سيتي، الذى تفوق على كبار البريميرليج وتوج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز موسم 2015-2016 على حساب أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتى ومان يونايتد وليفربول وتشيلسي، وذلك بقيادة المخضرم الإيطالى كلاوديو رانييرى ونجومه رياض محرز وجيمى فاردي.

لنجد 6 فرق أحدثت الفارق بالموسم الجارى فى الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي)، تحلم بتكرار معجزة الثعالب، نستعرضها بالأرقام فى التقرير التالي.

1 - جيرونا

لا شك أن فريق جيرونا يقدم مستويات رائعة خلال الموسم الحالى فى الدورى الإسباني، بمنافسته على لقب الليجا وإزاحته لأندية النخبة مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد من السباق على اللقب، على الرغم من أن النادى تأسس فى عام 1930، وصعد إلى دورى الدرجة الأولى هذا الموسم.

لكنه يناطح ريال مدريد فى الصدارة رأسًا برأس، وإلا أنه ينافس الملكى على القمة دون تلقيه أى خسارة سوى أمام الريال، حيث يتساوى معه على صدارة الليجا فى عدد النقاط، كما أنه حقق 14 فوزًا وتعادل فى 3، وهو نفس نتائج نادى القرن فى أوروبا بالموسم الجاري، لكن ريال مدريد يتفوق على الفريق الذى ينتمى إلى إقليم كتالونيا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على الصدارة.

ونجح جيرونا هذا الموسم فى إلحاق الهزيمة بكبار الدورى الإسباني، مثل إشبيلية وفالنسيا ومؤخرًا الفوز على برشلونة برباعية مقابل هدفين، بالإضافة إلى أنه أفضل هجوم فى المسابقة، متفوقًا على ريال مدريد والبلوجرانا، لكنه ضمن أقوى خطوط الدفاع فى الليجا، حيث سجل 42 هدفًا واهتزت شباكه 21 مرة.

لتتناول صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إنجاز جيرونا بأنه يحلم بتكرار معجزة ليستر سيتى حينما حقق لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى فى تاريخه، وقارنت بالأرقام بينهما فى أول 16 جولة، إذ كان ليستر فى المقدمة بـ35 نقطة من 10 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، لكن الفريق الكتالونى أرقامه أفضل نسبيًا من الثعالب حيث حصد 41 نقطة من 13 انتصارًا وتعادلين وهزيمة واحدة أمام ريال مدريد.

2- باير ليفركوزن

أما فى الدورى الألماني، هناك باير ليفركوزن الذى نال إشادات الجميع فى الفترة الأخيرة، بعد محافظته على الثبات فى قمة البوندسليجا، ومواصلة زحفه نحو القضاء على هيمنة بايرن ميونخ على اللقب فى السنوات الأخيرة، لتتربع كتيبة المدرب الإسبانى تشابي ألونسو على صدارة المسابقة، بفارق 4 نقاط عن البافاري، الذى يملك مباراة مؤجلة أمام يونيون برلين.

إذ يحقق فريق السود والحمر أرقامًا قياسية بالجملة خلال هذا الموسم متفوقًا علي جميع أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعدما أنهى عام 2023 فى صدارة الدورى الألمانى بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم برباعية نظيفة خلال الجولة السادسة عشرة من المسابقة، ليصبح أول نادٍ ألمانى لا يخسر فى أول 25 مباراة منذ بداية الموسم فى جميع المسابقات فى الدرجة الممتازة تاريخيًا متخطيًا رقم هامبورج فى موسم 1982-1983 بـ24 مباراة.

تشابي ألونسو

كما لعب باير ليفركوزن خلال موسم 2023-2024 25 مباراة، ولم يتعرض للهزيمة، كما سجل رجال ألونسو 80 هدفًا فى 25 مباراة، بمعدل أكثر من 3 أهداف بالمباراة الواحدة، ليحلم ليفركوزن للتتويج بلقب الدورى الألمانى للمرة الأولى فى تاريخه وأنهى العام دون خسارة فى 16 مباراة فى البوندسليجا.

ولم يقتصر إنجاز باير ليفركوزن على مستوى الدوري، بل امتد إلى المسابقات القارية، ليصبح مثل ريال مدريد الإسبانى ومانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا، بعدما أنهى دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبى بـ6 انتصارات من 6 مباريات، محققًا العلامة الكاملة وسجل 18 هدفًا وتلقى 3 أهداف فقط وذلك فى ثلاث مباريات.

كما بات أول فريق منذ أرسنال الإنجليزى فى موسم 2020-2021 يفوز بجميع مباريات دور المجموعات فى اليوروباليج، فضلًا عن أنه الفريق الألمانى الوحيد الآخر الذى فعل ذلك بعد آينتراخت فرانكفورت فى موسم 2018-2019.

٣- شتوتجارت

وعلى الرغم من أن ليفركوزن يصنع مجدًا ويعتبر حصانًا أسود هذا الموسم، إلا أن هناك فريقًا آخر لفت الأنظار إليه، هو شتوتجارت بقيادة سيباستيان هونيس ابن أخ أولى هونيس أسطورة نادى بايرن ميونخ، الذى يصنع الفارق فى الموسم الحالى بملاحقة ثنائى القمة ليفركوزن والبايرن، حيث يحتل الشوابيون المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف، بعدما انتصر فى 11 مباراة وتعادل فى مرة وحيدة وتلقى 4 هزائم.

سيباستيان هونيس

شتوتجارت كان قاب قوسين أو أدنى من أن يهبط الموسم الماضى إلا أن جاء سيباستيان وقاد الفريق إلى مباريات الملحق ضد هامبورج واستطاع بالبقاء فى الدورى الألماني، ووصل الموسم الماضى إلى نصف نهائى كأس ألمانيا، ويتواجد فى ربع نهائى البطولة ذاتها ويواجه باير ليفركوزن فى دور الثمانية.

4- أستون فيلا

بينما فى الدورى الإنجليزي، يشعل أستون فيلا الأجواء فى الصراع على لقب البريميرليج، بعدما فرض نفسه على الكبار واحتل المركز الثالث فى الترتيب قبل انطلاق الجولة 18 من المسابقة، واقتحم المنافسة على لقب الدورى الأقوى فى العالم مع أرسنال وليفربول، متفوقًا مانشستر سيتى وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وذلك تحت قيادة المدرب الإسبانى أوناي إيمري، الذى قاد الفريق من الهاوية إلى المجد، بعد أن استلم الفيلانز فى المركز السادس عشر بالموسم الماضى لينهى البطولة فى المركز الـ7 متقدمًا على تشيلسى وتوتنهام فى الترتيب، لينجح إيمرى فى التأهل بالفريق إلى بطولة دورى المؤتمر الأوروبى بالموسم الحالي، ليعود أستون فيلا للبطولات الأوروبية بعد غياب 11 عامًا منذ المشاركة فى الدورى الأوروبى موسم 2011-2012.

ولم يكتف أستون فيلا بذلك، بل يقدم مستويات رائعة حيث يبتعد بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أرسنال ويتساوى مع الوصيف ليفربول فى عدد النقاط (38)، محققًا الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى لقاءين والخسارة فى 3 أخرى، وسجل لاعبوه 37 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم بعد السيتي، واستقبلت شباك الفريق 21 هدفًا، لتقترب أرقامه بعد مرور 17 جولة من أرقام ليستر سيتى حينما حقق المعجزة بالتتويج بلقب البريميرليج.

أوناي إيمري

كما نجح فى الفوز على الكبار بالموسم الحالى على رأسهم تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، وأرسنال، بالإضافة إلى تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دورى المؤتمر الأوروبى على صدارة مجموعته.

5- نيس

ويبدو أن باريس سان جيرمان الذى يسيطر على بطولة الدورى الفرنسى فى المواسم الأخيرة، وجد منافسا جديدا بالموسم الجاري، هو نيس الذى يزاحم البى إس جى على قمة «ليج 1»، حيث بعد مرور 17 جولة حتى الآن، ما زال نسور الجمنازيوم يطاردون الصدارة باحتلال المركز الثانى برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن الفريق الباريسي.

ويقود نيس، مدرب إيطالى شاب فرانشيسكو فاريولي، الذى يبلغ عمره 34 عامًا فقط، ولكن على الرغم أن هناك لاعبين بالفريق أكبر سنًا من فاريولي، إلا أنه جعل للفريق شخصية كبيرة، وأصبح نيس مميزًا فى شجاعته ضد الكبار باستخدامه أسلوب الضغط العالى فى جميع أنحاء الملعب.

فرانشيسكو فاريولي

لينجح فاريولى فى قهر الكبار على أرضية الميدان، أبرزها، التعادل سلبيًا مع أولمبيك ليون، والفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين، والتغلب على موناكو بهدف للا شيء، والانتصار على مارسيليا بنفس النتيجة، ليحتل نيس وصافة ترتيب الدورى الفرنسي.

6- بولونيا

فيما اقتحم وجه جديد المربع الذهبى فى الدورى الإيطالى هذا الموسم، وهو بولونيا، الذى أزاح نابولى حامل لقب الموسم الماضى وروما ولاتسيو كبار مسابقة «السيرى آ» من مكانهم المعتاد ضمن المراكز الأربعة الأولى فى الترتيب، فإن الروسو بلو يقدم كرة ممتعة ويشكل عقبة كبيرة لكبار الأندية الإيطالية، وقد نراه ضمن الفرق المتأهلة لبطولة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل فى حال استمراره على هذا النهج.

بولونيا لم يخسر فى 16 مباراة من آخر 17 مواجهة خاضها حتى الآن، لذلك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات والتعادل فى مثلها والخسارة فى لقاءين فقط، سجل لاعبو الفريق 20 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفًا.

ومع ذلك تمكن من إقصاء إنتر ميلان متصدر الكالتشيو من ثمن نهائى كأس إيطاليا فى الأشواط الإضافية فى مباراة قلب من خلالها بولونيا تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف من قلب الجيوزيبى مياتزا.