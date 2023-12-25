ads
الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يعقد محاضرة فنية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وحرص كولر على عقد محاضرة فنية للاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة، مع الالتزام التام خلال اللقاء، بالإضافة لمنح اللاعبين بعض المهام الخاصة لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

الأهلى سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري الامارات