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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لديربي القناة أمام الإسماعيلي.. المصري البورسعيدي يُواجه الرباط وديًا اليوم

المصري
المصري
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يواجه النادي المصري البورسعيدي فريق الرباط بالدرجة الثالثة اليوم الإثنين، بملعب النادي الاجتماعي للمصري بالضواحي، في إطار استعداداته للقاء ديربي القناة أمام فريق الإسماعيلي.

وسيدفع علي ماهر المدير الفني للمصري بلاعبيه الأساسيين والبدلاء المرشحين لمواجهة الاسماعيلى المقرر إقامتها الإثنين المقبل أول يناير منالعام الجديد 2024 باستاد برج العرب، ضمن منافسات دوري النيل.

ومن المقرر أن يختتم بودية اليوم معسكره التدريبي المغلق ببورسعيد والذى انطلق الجمعة الماضى بمشاركة جميع لاعبى الفريق ورباعى فريق الشباب بالنادى وهم إبراهيم ناجى قلب الدفاع ومحمد فوزى رخا الظهير الأيمن وحسام حسن وأحمد وهب حارسى المرمى.

النادي المصري البورسعيدي الإسماعيلي ديربي القناة