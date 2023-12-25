انطلاق فعاليات ورشة عمل لجراحات نادرة بمركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطى وعمليات روس والتى ينظمها مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة وتستمر لمدة يومين.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور سامر رجال مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة 200 طبيب من كادر وزارتى الصحة والتعليم العالي، وتحت إشراف الدكتور سامح ابراهيم رئيس ورشة العمل والدكتور محمد سند مقرر ورشة العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سند نائب مدير المركز ومقرر ورشة العمل، إن الورشة عبارة عن استخدام الأنسجة الحيوية والحفاظ على الصمامات الطبيعية الخاصة بالمريض فى عمليات مرضى الصمام والشريان الأورطي.

وأشار الى أهمية تبادل الخبرات من الخارج، حيث يستخدم جراحو القلب والصدر في الولايات المتحدة أحدث التقنيات، ومن خلال ورش العمل يستطيع الجراحين بالمركز التعرف على هذه الخبرات المميزة ليكونوا على درجة عالية من المهارة ليستطيعوا تنفيذ إجراءات معقدة ومتخصصة غير متاحة في أماكن أخرى.

وأضاف أن ورشة العمل تستضيف الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

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