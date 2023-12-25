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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«القومي للحوكمة» يختتم تدريب المرحلة الأولى من مبادرة معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

تدريب
تدريب
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اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تتم بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ).

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المرحلة الأولى من المبادرة ضمت نحو 32 متدرب من الأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين بالحكومة وخارجها، موضحة أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو صياغة دليل لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية في مصر وجمع مقترحات تفعيل هذا الدمج، والاستفادة من خبرات وتجارب المشاركين من خلال هذه المبادرة.

وأكدت شريف أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من أهم أهداف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيز مكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.

شهد اليوم الختامي للمبادرة تنفيذ عروض تقديمية من جانب المتدربين بخصوص مقترحاتهم لدعم ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية المختلفة، وتم توزيع شهادات الحضور على السادة المشاركين في نهاية اليوم التدريبي، بحضور الدكتورة رحاب فراج، مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد، وبحضور ممثلين عن مؤسسة GIZ الألمانية.

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