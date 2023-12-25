أحمد قاعود لـ "البوابة نيوز": ملتقى الأزهر للكاريكاتير أكثر تنظيمًا وتطورًا هذا العام

قال رسام الكاريكاتير أحمد قاعود، إن ملتقى الأزهر الثانى للكاريكاتير هذا العام اكثر تنظيما وتطورًا من العام الماضى.

وأعرب "قاعود" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، عن سعادته بتكريمة من مؤسسة كبيرة وجليلة، ضمن مجموعة من الشخصيات الفنية، ملفتًا ان الأزهر يملك امكانيات كبيرة يستطيع من خلالها الاهتمام بالفنون بشكل اكبر.

وأضاف رسام الكاريكايتير ان اللوحات المقدمة فى مسابقة الازهر متنوعة بشكل جميل، خاصة اللوحات المقدمة من الفنانين الأجانب.

وأشار الى ان مشاركة الفنانين الاجانب فى ملتقى الازهر الثانى للكاريكاتير، والذين كانوا يرسمون صور مغلوطه عن الدين الاسلامى، وعانينا نحن كمسلمين من ذلك.

وكان قد كرم الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ضمن الاحتفالية التي نظمها الأزهر لتكريم الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير لعام 2023، والتي أقيمت ضمن ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورترية، جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.