قيادي بمستقبل وطن: الحكومة الاقتصادية قادرة على زيادة معدلات التصدير

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ينبغي تشكيل حكومة اقتصادية ذات صلاحيات واسعة، تساهم في عمل اقتصاد منتج، وتعيد هيكلة النظام الاقتصادي بشكل كامل.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم الاثنين، أن الفترة المقبلة تتطلب وجود حكومة قادرة على زيادة معدلات التصدير ولديها خطة محكمة بشأن تصدير المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، وأن تتسم الحكومة باتصالاتها الدولية القوية التي تجعلها قادرة على التفاوض وإبرام الصفقات لصالح البلد.

وأشار المهندس تامر الحبال، إلى أن اختيار حكومة اقتصادية تضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ لكي تستطيع جعل الاقتصاد أكثر حيوية في فترة زمنية قصيرة، ونجاح تنفيذ الخطة يتطلب تكاتف الحكومة والمواطن، لافتًا إلى أن العوامل التي تساعد الحكومة الاقتصادية في تنفيذ خطتها بشأن اقتصاد قوي، هو وضع برامج لحماية الأسواق والتصدي لممارسات الفساد والجشع واستغلال الأزمات، وتقديم حملات توعية للأفراد بمفاهيم الاستثمار والدور الوطني في الابتعاد عن التعامل في السوق السوداء.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الصناعة لها دور كبير في التنمية الاقتصادية، نظرا لمساهمتها في ارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة، وتنامي القدرات التصديرية، والدولة حريصة على وضع الصناعة في الأولويات عملها، وزيادة الاهتمام بها في الفترة المقبلة مع وجود تشريعات تساعد القطاع الصناعي في العمل والإنتاج، منوها لضرورة زيادة تقديم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية للصناعات الوطنية، والتوسع في تصدير الخدمات والمنتجات للأسواق الخارجية.

وأكد الحبال، أن قطاع الصناعة يحتل في الفترة الحالية المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16 % وتوظيفه نحو 3.5 ملايين عامل بنسبة حوالي 13 % من إجمالي القوى العاملة في مصر.