وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد فعاليات التصفية النهائية لأنشطة اللغة العربية

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، فاعليات التصفية النهائية لمسابقة أنشطة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني على مستوى المديرية وذلك بقاعة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين بطور سيناء.

وذلك بحضور لجنة التقييم إبراهيم هجرس موجه عام اللغة العربية بالمديرية وسهير فارس مشرف عام اللغة العربية للتعليم الفني وأمل الفحام موجه عام التربية الفنية بالمديرية وأمل السحراوي موجه أول اللغة العربية بإدارة طور سيناء، وبمشاركة سوزان فارس مشرفة طالبات المدرسة الفندقية بطور سيناء وطلاب وطالبات التعليم الفني على مستوى المديرية لإدارات طور سيناء وأبورديس ورأس سدر ودهب وأبوزنيمة بعدد 14 طالب وطالبة.

تهدف المسابقة لصقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية والفنية والأدبية وترسيخ قيم المواطنة وتضمن المسابقة فقرات إلقاء وشعر وقصة وكتابة بحث ورسم يدوي.

وفي مستهل المسابقة قدم الموجه العام للغة العربية إبراهيم هجرس الشكر لوكيل الوزارة لتشريفه ودعمه كافة أنشطة المادة ثم افتتح وكيل الوزارة جلسة التقييم بالاستماع لمشاركات الطالبات وأجرى نقاشا معهن حول إبداعاتهن وأهمية صقل الموهبة بالقراءة مشيدا بمشاركاتهن ومواهبهن ومتمنيا لهن التوفيق والسداد

وفي نهاية التقييم تم توزيع شهادات التقدير على الطالبات والطلاب المشاركين بأنشطة المسابقة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتنفيذا لسياسة الوزارة بالارتقاء بمستوى التعليم الفني في اللغة العربية بإشراف الدكتور جمعة محمد محمود مستشار اللغة العربية للتعليم الفني بالوزارة وبالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التربية والتعليم.

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