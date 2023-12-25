حصاد 2023.. هارى كين هداف العام

ودع النجم الإنجليزى هارى كين لاعب فريق بايرن ميونيخ الألمانى، عام 2023 بأرقام خرافية فى موسمه الأول مع الفريق البافارى.

حيث انتهت مباريات بايرن ميونخ في 2023 بعدما خاض آخر مبارياته هذا العام الأسبوع الماضي، التى تصدر خلالها كين قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 21 هدف حتى الآن فى الدورى الألمانى.

واحتل كين صدارة هدافى العالم فى عام 2023، بعدما سجل 52 هدفا خلال هذا العام، بالتساوي مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ففى صفقة تاريخية بلغت 110 ملايين يورو، انضم كين إلى صفوف بايرن ميونخ الصيف الماضي، قادما من توتنهام هوتسبير، ليصبح الأغلى في البوندسليجا على الإطلاق.

واستطاع كين خلال 4 أشهر فقط، تسجيل 4 ثنائيات، بالإضافة إلى ثلاثية "هاتريك" في 3 مناسبات.

وشهدت الـ4 شهور لهارى كين مع الفريق البافارى مشاركته فى 22 مباراة سجل خلالها 25 هدفا بقميص بايرن ميونخ وصناعة 8 أخرى.

وخلال النصف الأول هذا الموسم لكين، استطاع تسجيل 18 هدفا فقط مع توتنهام على مدار 6 أشهر في 2023، منها 17 هدف في البريميرليج مع هدف وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لتسجيله 9 أهداف بقميص منتخب إنجلترا على مدار العام.

وتؤكد تلك الأرقام مدى استفادة كين من انتقاله إلى ميونخ، وهو ما لعب دورا رئيسيا في وصوله إلى عرش هدافي العالم حتى هذه اللحظة، متقدما على كريستيانو رونالدو صاحب الـ51، وإيرلينج هالاند بـ 50 هدفا.