طرح مواد غذائية مدعمة واستمرار الحملات الرقابية علي الأسواق في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.



وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع، ففي مركزي ( مطاي - بني مزار) تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة، حيث تم طرح شنط مواد غذائية بسعر 100جنيه للكرتونة، بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ومنافذ القري بمدينة مطاي، إلي جانب المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية بمركز بني مزار للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 – 30%.



وفى مركز سمالوط، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع أكثر من 5000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمنفذي (مجلس المدينة – الزراعة) ضمن مبادرة خفض الأسعار حيث تضم الكرتونة ( أرز - سكر- مكرونة - شاي – ملح) ، إلي جانب استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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