محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق فعاليات احتفال الجامعة بعيدها 47

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فعاليات إحتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوي السابع والأربعين بقاعة الإحتفالات الكبرى بمجمع الكليات النظرى بمدينة شبين الكوم.

بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، محمد موسي نائب المحافظ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء جامعة المنوفية السابقين ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وأمناء عام الجامعة السابقين، وأمناء عام الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمكرمين وذويهم.

استهل رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة جديدة، حيث عبرت جموع أطياف الشعب المصري عن ثقتها الكاملة وإيمانها التام بمسيرة الجمهورية الجديدة التي بدأها منذ توليه الرئاسة، كما تقدم أيضًا لفخامته ولجميع أبناء جامعة المنوفية، وللإخوة الأقباط، بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

ورحب رئيس الجامعة بالضيوف للمشاركة فى احتفال الجامعو بعيدها السنوى، وعرض رئيس الجامعة بعض أهم الإنجازات التى حققتها الجامعة خلال عام والرؤية المستقبلية لما تسعى الجامعة لتحقيققه فى كافة القطاعات، حيث تعمل جامعة المنوفية فى إطار خطة تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو الجمهورية الجديدة واستراتيجية وزارة التعليم العالى للوصول إلى جامعة ذكية متطورة تطبق آليات التحول الرقمى، مؤكدا أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات إستراتيجية ضخمة وبفضل الله، وعزيمة أبناء الجامعة المخلصين، والإرادة السياسية الصادقة تحققت هذه المشروعات وصارت واقعًا ملموسًا على أرض جامعة المنوفية، وموضحا أن أهم هذه المشروعات هى جامعة المنوفية الأهلية والتى بلغ عدد كلياتها ١٠ كليات تضم ١٥ برنامج تعليمى متميز، وظهير جامعة المنوفية بالسادات الذى يبلغ ٢٠٠ فدان، وسيشمل المخطط امتداد للجامعة الأهلية، وإنشاء كليات جديدة، وجامعة دولية، جامعة تكنولوجية، وأراضي للزراعات الصحرارية وغير التقليدية، وإسكان طلابي، ومجمع رياضي، ومركز بحثي، ومراكز طبية متخصصة، والمشروع القومى المدينة الطبية على مساحة خمسة أفدنة، وإنشاء مجمع طبى متكامل سيقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقطاعات عريضة من أبناء المحافظة والذى يهدف إلي إنشاء مستشفى جراحى، ومستشفى باطنى ومراكز متخصصة، وزيادة القدرة الاستيعابية من ٩٨٠ إلى ٣٧٥٠ سرير، وتطوير معهد الكبد القديم ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص للمجمع، كما جارى إنشاء مبنى لمعهد الأورام بجامعة المنوفية ليكون معهد بحثى متكامل لعلاج مرضى الأورام وخدمة العملية البحثية، بالإضافة إلى مركز تدريبي بحثي، ومبنى إدارى.

وقال رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية هذا الصرح الشامخ بما يقدمه من خدمات متميزة في كافة المجالات يعمل وفق رؤية واضحة يتعاون الجميع لتنفيذها، فالكل يساهم فى موقعه من أجل رفعة جامعة المنوفية، المنارة الساطعة في قلب الدلتـا، وتوجه بالشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على دعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة، والشكر لكافة أجهزة المحافظة الأمنية والرقابية والتنفيذية والمجتمعية، كلٌ في موقعه على ما يقدمونه من دعم كامل على كافة الأصعدة، وخالص الشكر لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مايقدمونه من دعم لتحقيق أهداف الجامعة، والشكر للإعلاميين والصحفيين ورجال الفكر والرأى لتغطيتهم جميع أنشطة وفعاليات الجامعة، وشكر خاص لأبناء جامعة المنوفية من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إداري وطلاب وعاملين على ما يبذلونه من جهد مخلص وتفاني في العمل بروح الفريق من أجل إعلاء مكانة وقيمة جامعـة المنوفيـة على كافة الأصعدة.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته للمشاركة في الاحتفال السنوي بعيد جامعة المنوفية السابع والأربعين للجامعة وتكريم المتميزين من منتسبي الجامعة فى مختلف التخصصات العلمية، تلك المنارة العلمية التي تفتخر بها المحافظة على أرض الدلتا كونها شريكا فاعلا في عملية التنمية التي تتبناها الدولة المصرية وتسخير كافة الإمكانات نحو تعزيز القطاعات التنموية على أرض المحافظة، فضلا عن عقيدتها السامية التي تحمل نبراس العلم والمعرفة والبناء للعنصر البشري وسعيها في إفتتاح العديد من المنشأت العلمية ومنها جامعة المنوفية الأهلية لتكون صرحًا علميًا إضافيًا يستهدف تأهيل جيل قادر علي اقتحام سوق العمل في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

كما أكد محافظ المنوفية على تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز التنسيق بين المحافظة والجامعة من خلال تعظيم الإستفادة من الكوادر الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة لمواطني المحافظة، مقدمًا خالص التهاني لكافة أعضاء أسرة جامعة المنوفية أساتذة وطلابا وعاملين بعيدهم السنوي ومؤكدا علي تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات التي ترسخ مفهوم المشاركة وتعزيز سبل النهوض بالقطاع التعليمي والجامعي بنطاق المحافظة.

وخلال الحفل ثم عرض عدة أفلام وثائقية عن تاريخ جامعة المنوفية ونشأتها وعدد الكليات بالإضافة إلى خططها التنموية فى مختلف القطاعات، من إعداد وحدة الإنتاج الإعلامي بإدارة الإعلام بالجامعة، وقام بتقديم الحفل الدكتورة دعاء الشاعر.