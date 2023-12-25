رئيس جامعة سوهاج يتابع مشروع صالة الألعاب الرياضية بتكلفة 800 مليون جنيه

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع، بصالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة" الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس محمد لطفي المدير التنفيذي للمشروع، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي.

وأكد النعماني أن الدولة المصرية أولت اهتماماً واضحاً بالمنشآت الرياضية، والتي شهدت تطورًا في جميع أنحاء الجمهورية، حيث وجه الرئيس السيسي بالعمل علي إنشاء عدداً من المنشآت الرياضية الضخمة، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، مضيفاً ان إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية على أرض الجامعة تعد خطوة مهمة وجاء لتلبية إحتياجات الجامعة والمجتمع الخارجي، بإنشاء أول صالة يتم تأسيسها على المعايير الدولية في مجال تعزيز الرياضة وتحسينها.

وثمن النعماني العمل والجهد الدؤوب للقائمين على تنفيذ هذا المشروع الضخم والذي تم إنجازه بنسبة 55% ، على مساحة 12 ألف متر، بتكلفة 800 مليون جنيه، مؤكداً علي أن هذا الحلم الذى تمناه المجتمع السوهاجي سيتحول إلى حقيقة وواقع ملموس بأيدي مصرية، ليكون بمثابة صرح رياضي عملاق، والأول من نوعه علي مستوي الصعيد، وواحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية.

وأضاف المهندس محمد لطفي أن المشروع يتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، مدرجات كبار الزوار، مدرجات لذوي الإعاقة وقاعة للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني، غرف للحكام واللاعبين، والإداريين، غرف للمحاضرات، بالإضافة إلى غرف للإسعافات الأولية، ستوديو تحليلي، كبائن للمعلقين مطاعم ، ملعب احماء، غرف للكشف، ومركز إعلامي.