الهلال الأحمر الفلسطيني: نتلقى بلاغات يومية عن شهداء ومُصابين بغزة ويتعذر وصولنا لهم

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 03:43 م

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل، إن طواقم الهلال الأحمر تتلقى يوميًا عشرات البلاغات حول وجود شهداء ومُصابين خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة والتي تتعرض لقصف متواصل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته ويتعذر الوصول لهم جراء خطورة الأوضاع الميدانية.

وأضاف حنجل - في تصريح صحفي - إن قوات الاحتلال قتلت 310 من الكوادر الطبية، واعتقلت 99 آخرين، آخرهم 8 من الهلال الأحمر بمركز إسعاف جباليا ولا يعرف شيء عنهم منذ خمسة أيام، إلى جانب اعتقال مدير مركز الهلال في خان يونس منذ 35 يوما ولا يوجد أي معلومة عنه حتى الآن.

وأكد أن قوات الاحتلال استهدفت 102 مركبة إسعاف كما تضررت 59 مركبة أخرى جراء استمرار العدوان لليوم الثمانين على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20258 شخصًا، وجرح نحو 53688 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

