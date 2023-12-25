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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. تعادل سلبي بين بيراميدز وفيوتشر وركلات الترجيح تحسم المتأهل للنهائي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وفيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليلجأ الفريقان الي ركلات الترجيح لحسم المتأهل الي النهائي. 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وأعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

جايمي باتشيكو كأس السوبر المصري للأبطال نادي فيوتشر ملعب محمد بن زايد