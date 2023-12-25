تقرير يكشف قيمة الليلة الواحدة لـ"هارى كين" في مدينة ميونيخ

كشفت بعض التقارير البريطانية، عن لحظة وداع الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونيخ الألمانى، لفندق الإقامة الذى سكنه فى ميونخ والقيمة الضخمة لإيجاره.

حيث ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن هاري كين ودع موظفي فندق كمبينسكي بعد أن سكن فيه منذ شهر أغسطس، والتى كانت تبلغ قيمة إيجار الجناح 10 آلاف جنيه إسترليني في الليلة.

كما أشارت الصحيفة أيضا، إلى إن كين قد وجد بالفعل منزل في "بيفرلي هيلز" في بافاريا وتكلفة إيجاره شهريا 70 ألف جنيه إسترليني.

وكانت اللغة هي العائق الوحيد أمام هاري كين فى العيش بمفرده، لأن العيش في الفندق يتيح له التواصل مع العاملين فيه.

انضم كين إلى صفوف بايرن ميونخ الصيف الماضي، قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة تاريخية بلغت 110 ملايين يورو، ليصبح الأغلى في البوندسليجا على الإطلاق.