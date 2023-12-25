نائب بالشيوخ لـ"الحكومة": أين ذهب سمك الفقراء؟

وجه اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، تساؤلات حول ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، واستياء المواطنين من قفزات الأسعار المتتالية، متسائلا عن ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي يؤدي إلى إمكانية حصول المواطن البسيط على احتياجاته من الأسماك.

وأضاف المقرحي خلال الجلسة العامة للشيوخ، أنه علينا أن نسأل الحكومة والجهات التنفيذية المختصة: أين ذهب سمك الفقراء؟، ومسؤولية الثروة السمكية وتنميتها وزيادة المقدرات المرتبطة بها هي مهمة أصيلة وضرورية في الظروف الحالية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

فيما يأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.