ذكرى ميلاد فيلسوف الفقراء وصانع البهجة صلاح جاهين الـ93.. صاحب الرباعيات والـ161 قصيدة

تحل علينا ذكرى ميلاد فيلسوف الفقراء وصانع البهجة صلاح جاهين، الذي يعد واحدًا ممن تركوا علامة مميزة في تاريخ الفن، لم يكن جاهين مؤلف أشعار فقط لكنه شارك في كتابة الأغاني الوطنية وصاحب "الرباعيات" وساعد في تغيير جلد سندريلا السينما المصرية "سعاد حسني" عن طريق تقديم "خلي بالك من زوزو، يا واد يا تقيل، الدنيا ربيع" وغيرها من الأعمال المؤثرة حتى وقتنا هذا.

ظهر صلاح جاهين في السينما المصرية بعدد من الأعمال الفنية مع عمالقة الفن، أبرز هذه الأعمال شهيد الحب الإلهي، لا وقت للحب، المماليك، اللص والكلاب.

كتب الراحل صلاح جاهين ما يزيد عن 160 قصيدة متنوعة أبرزها: تراب دخان التي كانت مناسبة لأحداث يونيو 1967، على اسم مصر، وأوبريت الليلة الكبيرة الذي يعد الأشهر في تاريخ مصر حتى الآن، وواصل في كتابة رثاء الشهداء خلال المظاهرات ليصبح لسان وفنان الشعب العام.

اشتهر جاهين بالشخصيات الكاريكاتورية مثل قيس وليلى، قهوة النشاط، الفهامة، درش وغيرها من الشخصيات، تحدث الأديب يحيى حقي عن رباعيات جاهين التي حققت مبيعاتها ارقامًا قياسية طوال القرن العشرين، وقال: "الرباعيات هي أحب قوالب الشعر عندي، لأنها تعين على نفى الفضول، وعلى التحرر من أسر القافية، فتجئ كل رباعية بمثابة الومضة المتألقة، أو بمثابة الحجر الكريم".

صلاح جاهين وسعاد حسني

بدأ صلاح جاهين في كتابة الرباعيات منذ عام 1959 وظهرت عام 1963 وعلى الرغم من متابعة القراء لها دوريا فإن صدورها مجتمعة كان مفاجأة أدبية مدوية فى المجتمع الأدبي، وجمع جاهين هذه الرباعيات في كتاب صغير.

إحدى رباعيات صلاح جاهين

خرج ابن آدم من العدم قلت: ياه

رجع ابن آدم للعدم قلت: ياه

تراب بيحيا ... وحي بيصير تراب

الأصل هو الموت و إلا الحياة ؟

وعجبي