تكريم مدينة الإنتاج الإعلامي لدورها في ترميم فيلم "أهل القمة"

قدمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون, ووكيل نقابة المهن السينمائية , الشكر والتقدير لمدينة الإنتاج الإعلامي , وعلي رأسها عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة المدينة , علي المجهود الكبيرالذي قام به مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة , في ترميم فيلم "أهل القمة" الذي تم إنتاجه عام 1981 للمخرج الكبير علي بدرخان وبطولة النجم الكبير نور الشريف , والنجمة سعاد حسني والفنان القدير عزت العلايلي والفنان القدير عمر الحريري , حيث قام مركز التراث بالمدينة بنقل صورة الفيلم إلي جودة الــ4K, إضافة إلي إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان له .

جاء ذلك خلال إحتفالية النقابة بعرض الفيلم بإحدي دور العرض الخاص, بعد الإنتهاء من عمليات الترميم التي قام بها المركز ,حيث تم فيها توزيع شهادات التقدير والشكر علي أعضاء مركز التراث من المهندسين والفنيين , الذين شاركوا في ترميم الفيلم وخروج صورته بهذه الجودة العالية .