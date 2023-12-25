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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل القاهرة الإخبارية: موسكو راهنت على استنزاف الغرب في الأزمة الأوكرانية

حسين مشيك، مراسل
حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية
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قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من روسيا، إن أبرز السيناريوهات التي كانت موسكو تعول عليها قبل بدء العملية العسكرية ولانتصارها على الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية هو عامل الاستنزاف والإرهاق الذي سيصيب الدول الغربية.

وأضاف "حسن" في رسالة له على الهواء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية العملية العسكرية أعطى الأوامر للمؤسسات الصناعية الروسية بضرورة زيادة إنتاج الأسلحة حتى أن ديميتري ميديفيدف تحدث أن المؤسسات الصناعية الروسية لا تتوقف وتعمل على مدار الساعة.

وتابع أن الشركات الأمريكية والمصانع استفذت من الأسلحة والذكائر لذلك تعول موسكو على هذا السيناريو لإمكانية عدم استطاعة الولايات المتحدة والغرب من مواصلة تقديم الأسلحة.

روسيا موسكو الولايات المتحدة الأمريكية فلاديمير بوتين القاهرة الاخبارية